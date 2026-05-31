NYT: Трамп ужесточил условия соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какие именно пункты он изменил, но собеседники газеты говорят, что президент выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Соответствующие пункты содержались в предыдущей версии проекта соглашения.