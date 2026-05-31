NYT: Трамп ужесточил условия соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какие именно пункты он изменил, но собеседники газеты говорят, что президент выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Соответствующие пункты содержались в предыдущей версии проекта соглашения.
По данным СМИ, документ, над которым сейчас работают стороны, должен закрепить базовые условия прекращения огня. Самые сложные и спорные вопросы, включая будущее иранской ядерной программы, страны собираются отложить на последующие раунды переговоров.
По данным Axios, стороны уже согласовали текст документа. Соглашение до правок предполагал свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов. Иранская сторона также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней. США, согласно проекту, должны обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций.