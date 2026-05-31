Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возобновление военных действий против Ирана в отсутствие сделки

Президент США отметил, что никуда не торопится.

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. США в случае, если сделка с Ираном не будет заключена, готовы будут возобновить военные действия против исламской республики. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«Я никуда не тороплюсь. Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что [в случае заключения сделки] цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. «Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем», — подчеркнул глава Белого дома.

«Медленно, но верно мы, я думаю, получаем то, что нам нужно. А если мы этого не получим, то покончим с этим иным методом», — заявил президент США, подчеркнув, что «предпочел бы сделку».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше