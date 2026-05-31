Трамп допустил возобновление военных действий против Ирана в отсутствие сделки

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. США в случае, если сделка с Ираном не будет заключена, готовы будут возобновить военные действия против исламской республики. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
«Я никуда не тороплюсь. Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что [в случае заключения сделки] цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. «Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем», — подчеркнул глава Белого дома.
«Медленно, но верно мы, я думаю, получаем то, что нам нужно. А если мы этого не получим, то покончим с этим иным методом», — заявил президент США, подчеркнув, что «предпочел бы сделку».