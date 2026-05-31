Трамп: переговоры с Ираном идут медленно

Переговоры США и Ирана продвигаются медленно, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News.
По его словам, процесс движется к намеченной цели, но медленно. Причиной тому Трамп назвал позицию Тегерана.
«Мы медленно продвигаемся к тому, чего хотим», — сказал он.
Трамп также пояснил, что иранскую делегацию представляют «очень трудные переговорщики», из-за чего прогресс не столь быстр, как хотелось бы.
Ранее Трамп заявил, что США пока не согласовали с Ираном вопросы по атому и открытию Ормузского пролива.