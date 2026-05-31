Венесуэла осудила обвинения Гайаны в столкновениях на спорных землях

Венесуэла осудила обвинения со стороны Гайаны в вооруженных инцидентах на спорной территории Гайаны-Эссекибо.

Власти Венесуэлы выступили с резкой критикой в адрес Гайаны, отвергнув обвинения в причастности к вооруженным инцидентам на спорной территории Эссекибо. Соответствующее заявление было распространено в официальном правительственном коммюнике.

В документе утверждается, что сообщения о столкновениях на отдельных участках реки Куюни не соответствуют действительности и не подкреплены проверяемыми доказательствами. Каракас расценивает подобные заявления как попытку исказить ситуацию и сформировать ложное представление о происходящем.

Венесуэльская сторона также заявила о недопустимости провокационных действий и подчеркнула риски распространения непроверенной информации. При этом власти страны подтвердили приверженность мирному урегулированию спора на основе Женевского соглашения 1966 года, рассматривая его как основной механизм достижения взаимоприемлемого решения.

Ранее власти Венесуэлы объявили о депортации колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, ранее занимавшего пост министра промышленности и национального производства в правительстве Николаса Мадуро.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
