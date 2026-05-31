Трамп опубликовал рисунок со своим портретом на знаменитой горе Рашмор

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social рисунок, на котором изображён его портрет, высеченный на горе Рашмор.
Этот объект, который находится в горном массиве Блэк-Хилс в штате Южная Дакота, известен тем, что там в горной породе высечен барельеф «Святыня демократии». Он содержит скульптурные портреты бывших американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Напомним, в конце января член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила с инициативой добавить портрет Дональда Трампа к барельефу на горе Рашмор. Она уточнила, что внесла соответствующий законопроект на рассмотрение американским парламентом.
В конце февраля член Палаты представителей Джо Уилсон предложил создать банкноту с новым номиналом 250 долларов, на которой будет изображен Дональд Трамп. Необходимость новой купюры он объяснил значительным ростом инфляции, в котором обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена.