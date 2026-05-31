Трамп опубликовал рисунок со своим портретом на знаменитой горе Рашмор

Этот объект, который находится в горном массиве Блэк-Хилс в штате Южная Дакота, известен тем, что там в горной породе высечен барельеф «Святыня демократии». Он содержит скульптурные портреты бывших американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.