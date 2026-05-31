КСИР: силы ПВО Ирана сбили беспилотник США над территориальными водами страны

В Корпусе стражей исламской революции отметили, что иранское воздушное пространство находится под полным контролем и на любое его нарушение поступит решительный ответ.

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Американский беспилотник MQ1 нарушил воздушное пространство над территориальными водами Ирана. Силы ПВО сбили его, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Сегодня рано утром беспилотник MQ1 армии США, вторгшийся в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебную операцию, был немедленно обнаружен и поражен ракетами современной системы ПВО КСИР и сбит», — говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Tasnim.

В КСИР отметили, что воздушное пространство над территориальными водами Ирана находится под полным контролем и на любое его нарушение поступит решительный ответ.

