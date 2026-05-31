КСИР: силы ПВО Ирана сбили беспилотник США над территориальными водами страны

«Сегодня рано утром беспилотник MQ1 армии США, вторгшийся в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебную операцию, был немедленно обнаружен и поражен ракетами современной системы ПВО КСИР и сбит», — говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Tasnim.
В КСИР отметили, что воздушное пространство над территориальными водами Ирана находится под полным контролем и на любое его нарушение поступит решительный ответ.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.