В России предупредили о страшных последствиях атаки ВСУ по ЗАЭС: Медведев вспомнил Чернобыль

Полное разрушение реакторного зала на АЭС приведет к катастрофе, сравнимой по масштабам с чернобыльской. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что это ничуть не лучше, чем нанесение тактического ядерного удара.
«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — написал Медведев в «Максе».
KP.RU ранее информировал, что атака ВСУ на машинный зал на Запорожской атомной электростанции был нанесен в нескольких метрах от реактора АЭС.
Медведев предупредил, что разрушение ЗАЭС украинскими властями вынудит Россию нанести симметричный удар по атомным электростанциям Украины.
Удары украинских сил по Запорожской атомной станции получили оценку в ООН. Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что ООН призывает всех участников конфликта на Украине не наносить удары по критической инфраструктуре.
Получив данные об атаке БПЛА на машинный зал Запорожской станции, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о своей глубокой обеспокоенности в связи с инцидентом.
Атака на Запорожскую АЭС стала доказательством того, что Киев открыто встала на путь ядерного терроризма, добавил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам Мирошника, в связи с атакой на ЗАЭС перед миром возникла новая задача. Мирошник подчеркнул, что «ядерного террориста-беспредельщика» следует остановить, ведь угроза от действий Киева распространяется далеко за пределы России и Украины.
В свою очередь ВС РФ продолжают успешно атаковывать объекты ВПК Украины. В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли удары по объектам украинских военных аэродромов, а также по пунктам сборки безэкипажных катеров ВСУ.
МИД также напомнил, что РФ будет наносить ответные удары по Киеву в связи с террористическими атаками украинской стороны.