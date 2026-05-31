КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над водами Ирана

Несмотря на идущие мирные переговоры, США и Иран несколько дней назад перешли к прямым вооруженным столкновениям. 28 мая американские военные нанесли удар по наземной станции управления БПЛА в портовом городе Бендер-Аббас. Иранская сторона ответила на эту атаку обстрелом американской авиабазы. Вчера Bloomberg сообщало, что Иран ударил ракетой по авиабазе США в Кувейте.