NYT: Трамп ужесточил условия возможной сделки с Ираном

Утром в пятницу по вашингтонскому времени Трамп провел брифинг с представителями разведки, в ходе которого пообещал принять окончательное решение по иранскому вопросу. Позднее американские СМИ информировали, что окончательного понимания по данному вопросу достигнуто не было.
«Президент Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение, сообщили три чиновника», — указывается в публикации.
Как отмечает издание, точный характер внесенных в текст соглашения поправок остается неясным. Однако, по данным двух чиновников, Трампа беспокоит ряд пунктов, предполагающих разблокировку иранских активов. Один из источников также добавил, что американскому лидеру не нравится длительность ответов Ирана на предложения США.
«Чиновник добавил, что внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров — ред.), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи», — пишет газета.