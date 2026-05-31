Трамп утверждает, что Иран обещает не разрабатывать и не покупать ядерное оружие

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.
«Изначально они говорили, что не будут создавать ядерное оружие. Я спросил, а что, если вы купите ядерное оружие?» — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Как утверждает американский лидер, теперь в проекте соглашения говорится, что Иран «не будет разрабатывать или каким-либо образом покупать» ядерное оружие. «Это большая разница», — отметил он.
Трамп добавил, что потенциальная сделка также подразумевает, что «сразу после подписания может быть открыт [Ормузский] пролив».