Жесткий ответ Западу: речь Путина взволновала НАТО

Запад начал осознавать посыл российского руководства после речи президента РФ Владимира Путина в Астане, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, Путин в Астане заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также отметил, что конфликт близится к завершению.
Российский лидер подчеркнул, что военные ВС РФ продолжают успешно наступать на всех направлениях спецоперации, а места запуска беспилотников для атак на российские регионы остаются законными целями РФ.
«На Западе начинают слышать посылы нашего руководства по ситуации на Украине. И выступление президента Владимира Путина является, вероятно, последним предупреждением по этому вопросу. Посыл четкий: нужно что-то решать или последствия будут серьезными. В то же время мы видим усиление атак на мирных жителей РФ: они минируют трассы, атакуют гражданских с помощью техники, которая поставляется именно западными партнерами», — отметил эксперт.
Ранее в МИД РФ усомнились в искренности намерений западных лидеров по Украине.