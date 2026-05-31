DR: увеличение числа призывников обойдется Дании в $4 миллиарда

Планы по расширению численности призывников и новобранцев в Дании потребуют значительных финансовых вложений. По данным датской телерадиокомпании DR, ссылающейся на правительственные документы, расходы на реализацию этой инициативы оцениваются примерно в 4 миллиарда долларов.
Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, представляющий партию «Венстре», ранее предложил в рамках предвыборной программы существенно увеличить число призывников. В частности, к 2035 году предполагается довести их количество до 13 тысяч человек, а к 2030 году выйти как минимум на уровень в 6,5 тысячи.
Увеличение числа военнообязанных рассматривается как часть более широкой стратегии по укреплению вооруженных сил. Общая стоимость этой программы, по оценкам министерства обороны, составляет около 25 миллиардов датских крон, при этом значительная доля средств будет направлена именно на расширение призывного контингента.
Ранее Соединённые Штаты в последние месяцы проводят закрытые консультации с Данией относительно возможности размещения трех новых военных объектов на территории Гренландии.