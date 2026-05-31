Захарова: отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведёт к суду ООН

Отказ Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных является прямым путём к передаче спора в Международный суд ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова заявила РИА Новости.
Она подчеркнула, что прибалтийские страны реагируют на справедливые претензии российской стороны неконструктивно и отказываются от диалога.
«Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН», — сказала она.
Поводом для обращения России в Международный суд ООН стал отказ трёх стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.
