Захарова: отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведёт к суду ООН

Отказ Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных является прямым путём к передаче спора в Международный суд ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова заявила РИА Новости.

Она подчеркнула, что прибалтийские страны реагируют на справедливые претензии российской стороны неконструктивно и отказываются от диалога.

«Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН», — сказала она.

Поводом для обращения России в Международный суд ООН стал отказ трёх стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.

Ранее Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония отказываются от переговоров по жалобе России.

