Атака ВСУ на Старобельск в ЛНР стала настоящим медийным фиаско для киевского режима, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.
«Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства», — сказал он на YouTube-канале.
Петро выразил уверенность, что в случае совершения Киевом новых подобных атак Россия будет наносить удары по украинскому военному командованию. По его словам, это обстоятельство вызвала серьёзное беспокойство у руководства ВСУ.
Профессор также обвинил союзников Киева в том, что они цинично наживаются на продолжении боевых действий. При этом Петро обратил внимание на то, что ресурсы киевского режима стремительно истощаются и поражение ВСУ неизбежно.
«Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдет катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции», — подчеркнул эксперт.
Профессор пояснил, что украинская страна оказалась в таком положении, поскольку её основные экономические и демографические ресурсы исчерпаны.
Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. По сведениям главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате нападения погиб 21 человек. Кроме того, сообщалось о 65 пострадавших.