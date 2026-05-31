NYT: Трамп ужесточил условия возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия возможного соглашения с Ираном, направленного на урегулирование конфликта. Обновленные предложения были переданы Тегерану для рассмотрения, пишет New York Times.
Как сообщается, точное содержание изменений пока не раскрывается, однако известно, что у американской стороны возникли вопросы к ряду положений, включая механизмы разморозки иранских активов. Также отмечается недовольство Вашингтона темпами реакции Ирана на выдвигаемые инициативы.
По информации источников, пересмотренные условия фактически представляют собой более жесткий вариант прежнего предложения. Предполагается, что такие шаги направлены на ускорение переговорного процесса и усиление давления на иранское руководство с целью добиться согласия на предложенные параметры соглашения.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не исключает возможность вывода войск с ряда американских баз на Ближнем Востоке.