Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SoftBank пообещал инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе

Японский холдинг SoftBank инвестирует до €75 млрд в создание масштабной сети вычислительных кластеров искусственного интеллекта (ИИ) во Франции, сообщает Financial Times. Договоренность была достигнута на личной встрече президента Эмманюэля Макрона и главы SoftBank Масаёси Сона. Этот проект может стать крупнейшим дата-центром в Европе.

Японский холдинг SoftBank инвестирует до €75 млрд в создание масштабной сети вычислительных кластеров искусственного интеллекта (ИИ) во Франции, сообщает Financial Times. Договоренность была достигнута на личной встрече президента Эмманюэля Макрона и главы SoftBank Масаёси Сона. Этот проект может стать крупнейшим дата-центром в Европе.

На первом этапе SoftBank вложит €45 млрд в строительство вычислительных мощностей на 3,1 ГВт на севере Франции к 2031 году с перспективой расширения до 5 ГВт. Как отмечает издание, это эквивалентно выработке пяти атомных электростанций или пиковому потреблению электроэнергии всем Нью-Йорком. Главный хаб построят в Дюнкерке совместно со Schneider Electric.

С помощью этого мегапроекта Франция рассчитывает сократить отставание в ИИ-инфраструктуре от США и Китая. По данным FT, Эмманюэлю Макрону удалось привлечь инвестора обилием дешевой атомной энергии и обещанием быстро выдать все необходимые разрешения.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше