SoftBank пообещал инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе

На первом этапе SoftBank вложит €45 млрд в строительство вычислительных мощностей на 3,1 ГВт на севере Франции к 2031 году с перспективой расширения до 5 ГВт. Как отмечает издание, это эквивалентно выработке пяти атомных электростанций или пиковому потреблению электроэнергии всем Нью-Йорком. Главный хаб построят в Дюнкерке совместно со Schneider Electric.