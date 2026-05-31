Доцент Щербаченко: детям нужно объяснить ряд правил для защиты от мошенников

Чтобы защитить детей от телефонных мошенников, нужно заранее объяснить им схемы обмана и выработать правила безопасности. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
В первую очередь необходимо предупредить ребёнка о существовании мошенников.
«Объясните известные вам схемы, которыми они пользуются. Когда ребёнок знает сценарий, им сложнее манипулировать», — пояснил эксперт.
Также следует объяснить, что при подозрительных звонках нужно класть трубку.
«Договоритесь, что при любом подозрительном звонке (просят код, деньги, данные, пугают) нужно сразу прервать разговор и набрать вам. Мошенники — психологи, нельзя вступать с ними в диалог», — подчеркнул специалист.
Важно, чтобы ребёнок не боялся рассказать о случившемся, продолжил финансист.
«Объясните: если он ошибся, вы поможете и защитите. Страх наказания — главный козырь преступников», — объяснил он.
Кроме того, нужно чётко проговорить, что детям не звонят из банков, не привлекают к расследованиям и не просят спасать семью от кредитов или тюрьмы, рассказал Щербаченко.
Стоит обсудить с детьми и важность конфиденциальности личной информации (адреса, номера телефонов, данных карт).
«Не храните крупные суммы в доступном месте. Не давайте детям пароли от своих банковских приложений, если для этого нет острой необходимости», — отметил собеседник RT.
Он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию в соцсетях, мессенджерах и на «Госуслугах», установить на все устройства антивирусное программное обеспечение, а также проверить настройки безопасности.
«В мессенджерах ограничьте возможность добавления ребёнка в чужие группы и звонки с незнакомых номеров», — заключил Щербаченко.
Ранее аналитик Алексей Двилянский напомнил, что госструктуры никогда не запрашивают переход по ссылке из смс.