The New York Times: Трамп ужесточил проект меморандума по Ирану

Президент США Дональд Трамп пересмотрел проект соглашения по урегулированию конфликта с Ираном и направил Тегерану новые, более жёсткие предложения. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Life.ru

По данным газеты, изменения коснулись рамочного документа, который обсуждается через посредников, в том числе при участии представителей Пакистана. При этом собеседники издания не раскрыли, какие именно правки внесены в текст.

Часть американских чиновников утверждает, что республиканец был недоволен положением о размораживании средств для иранской стороны. По их словам, именно этот пункт вызвал у него особые возражения, поскольку в прошлом он резко критиковал администрацию Барака Обамы за схожие шаги в соглашении, связанном с ограничением ядерной программы Ирана. Ещё одной причиной задержки, по словам источников, стало то, что Иран не спешил с ответом на американские предложения. В Вашингтоне рассчитывают, что более жёсткая версия рамочного соглашения ускорит процесс и усилит давление на Тегеран.

Если документ будет согласован, он фактически положит конец американо-израильской военной кампании против Ирана. Взамен Тегеран должен будет снять блокаду Ормузского пролива. При этом наиболее спорные вопросы, включая будущее иранской ядерной программы, планируется вынести на следующие раунды переговоров.

А ранее министр войны Пит Хегсет допустил возможность вывода войск США с ряда военных баз на Ближнем Востоке, получивших повреждения в ходе конфликта с Ираном. Окончательное решение, по его словам, будет принимать лично президент Дональд Трамп. На данный момент войска остаются на позициях и готовы вновь вступить в дело. Вместе с тем Хегсет выразил уверенность, что Иран откажется от ядерных амбиций в ходе переговоров с США.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

