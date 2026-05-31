Киев в панике после обещания Путина: главная новость СВО 31 мая

Российский президент Владимир Путин выступил перед журналистами в Астане по итогам визита в Казахстан. В своей речи глава государства, в частности затронул моменты, связанные с переговорами по Украине и спецоперацией.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как в Киеве отреагировали на это послание.
Напомним, во время выступления Путин заявил, что конфликт близится к завершению, но назвать конкретные сроки окончания специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно.
Он отметил, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что позволяет говорить о приближении СВО к концу. Президент пояснил, что российские войска наступают на всех направлениях.
При этом глава государства отметил, что ему докладывают о новых попытках ВСУ нанести удары по территории России. В связи с этим Путин подчеркнул необходимость укрепления системы противовоздушной обороны, заверив, что эта работа ведется и будет продолжаться.
«Запад и Украина осознали, что победа будет за нами, а конфликт действительно близится к завершению. Владимир Путин, наверняка, знает больше, чем может сказать публично. Но раз звучат предупреждения о том, что удары еще продолжатся, значит, так и будет. Удары не только продолжатся, но и станут сильнее. Россия, на мой взгляд, сейчас готовит фактически катастрофичное для Украины решение вопроса. Время покажет», — пояснил эксперт.
Михайлов отметил, что и Запад наконец услышал послание российского руководства, что также может ускорить решение конфликта.
Путин также подчеркнул, что РФ может сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить ее базы.