Трамп: Иран согласился не покупать и не создавать ядерное оружие

Иран дал согласие не только не разрабатывать, но и не приобретать ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп рассказал в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что первоначально Тегеран обещал лишь не создавать собственное оружие. Однако по его настоянию формулировка была расширена.

«Изначально они говорили: “мы не будем разрабатывать ядерное оружие”. Я сказал: “хорошо, а что будет, если вы его купите?”. Так что теперь там сказано: “мы не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие”, — пояснил Трамп.

По его мнению, это существенное различие, которое меняет суть договорённостей.

Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продвигаются медленно.

