Трамп: Иран согласился не покупать и не создавать ядерное оружие

Об этом Трамп рассказал в эфире телеканала Fox News.
Американский лидер подчеркнул, что первоначально Тегеран обещал лишь не создавать собственное оружие. Однако по его настоянию формулировка была расширена.
«Изначально они говорили: “мы не будем разрабатывать ядерное оружие”. Я сказал: “хорошо, а что будет, если вы его купите?”. Так что теперь там сказано: “мы не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие”, — пояснил Трамп.
По его мнению, это существенное различие, которое меняет суть договорённостей.
Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продвигаются медленно.
