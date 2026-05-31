Министр обороны Японии отверг обвинения в новом милитаризме

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре отверг обвинения в адрес Японии в «новом милитаризме» и заявил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта.
«Некоторые из вас, возможно, слышали термин “новый милитаризм”. Но нет ничего дальше от истины», — заявил Коидзуми.
Он отметил, что существуют страны, располагающие «огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками», тогда как у Японии нет ни того, ни другого.
«И все же про Японию говорят “новый милитаризм”. Разве это не странно?» — сказал министр.
Коидзуми подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Япония последовательно уважала международное право, включая Устав ООН, и прилагала усилия для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка.
«Путь Японии как миролюбивой страны был оценен регионом и международным сообществом. Этот факт не пошатнут ложные утверждения, потому что это факт», — заявил он.
Министр также отметил, что при различиях в восприятии и трениях между странами нужна не «повторяющаяся риторика без присутствия другой стороны», а прямой и откровенный диалог.
«Дверь Японии к диалогу всегда открыта», — заключил он.