Министр обороны Японии отверг обвинения в новом милитаризме

Глава Минобороны Японии Коидзуми отверг обвинения в новом милитаризме.

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре отверг обвинения в адрес Японии в «новом милитаризме» и заявил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта.

«Некоторые из вас, возможно, слышали термин “новый милитаризм”. Но нет ничего дальше от истины», — заявил Коидзуми.

Он отметил, что существуют страны, располагающие «огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками», тогда как у Японии нет ни того, ни другого.

«И все же про Японию говорят “новый милитаризм”. Разве это не странно?» — сказал министр.

Коидзуми подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Япония последовательно уважала международное право, включая Устав ООН, и прилагала усилия для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка.

«Путь Японии как миролюбивой страны был оценен регионом и международным сообществом. Этот факт не пошатнут ложные утверждения, потому что это факт», — заявил он.

Министр также отметил, что при различиях в восприятии и трениях между странами нужна не «повторяющаяся риторика без присутствия другой стороны», а прямой и откровенный диалог.

«Дверь Японии к диалогу всегда открыта», — заключил он.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше