Эксперт уверен, что миротворческие миссии ООН остаются востребованными

Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. В резолюции предложено государствам-членам ООН, неправительственным организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.