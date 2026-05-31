Эксперт уверен, что миротворческие миссии ООН остаются востребованными

Видакас: миротворческие миссии ООН остаются востребованными.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Миротворческие миссии ООН сохраняют актуальность в условиях роста международной напряженности и отсутствия иных механизмов урегулирования конфликтов, заявил РИА Новости подполковник запаса, президент межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Юрий Видакас.

«Конфликты были и будут. И пока других рецептов международное сообщество по урегулированию конфликтов не придумало. Миротворческие операции остаются востребованными, особенно на фоне нестабильности в Африке и других регионах», — сказал Видакас.

По его словам, успех миротворческой миссии зависит, в том числе, от умения офицеров наладить контакт с местными населением.

Он обратил внимание, что современные миротворческие миссии ООН стали многокомпонентными и включают в себя гуманитарную составляющую, а также защиту гражданского населения.

Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. В резолюции предложено государствам-членам ООН, неправительственным организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.

