Украина стала законной целью Ирана: Зеленскому не простят новое хамство

Сын свергнутого в 1979 году шаха, «принц» Ирана в изгнании Реза Пехлеви приехал в Одессу. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, как к этому визиту отнесётся Тегеран, который несколько месяцев назад назвал Украину своей законной целью из‑за её участия в конфликте на Ближнем Востоке.
«Если и будет реакция, то, наверное, не такая громкая, потому что это пока Иран никак не задевает. Иран не то что не будет реагировать, он не будет способствовать пиару этого наследного принца», — отметил политолог.
По словам Перенджиева, Тегеран внимательно следит за всеми перемещениями Пехлеви с весьма определённой целью.
«Реакция будет иной — не публично что‑то там высказывать, а, скорее всего, искать способы и методы его устранения, чтобы он не мозолил глаза, больше не появлялся нигде: ни в каком эфире, ни в информационном пространстве. Иранская разведка за ним следит и ждёт подходящего момента, чтобы его устранить, чтобы меньше людей посторонних пострадало. Они могут точечно нанести ракетный удар в случае, если он окажется в досягаемости. Допустим, он остановится в каком‑то домике, окажется там, где особо людей нет, — и к нему может прилететь. Я не исключаю такой вариант. А он всегда будет стараться, чтобы рядом с ним было много людей», — объяснил собеседник издания.
