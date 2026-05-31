Бусаргин: гражданская инфраструктура повреждена из-за БПЛА в Саратовской области

Атака беспилотников привела к повреждению гражданской инфраструктуры в Саратовской области.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал глава региона.
Он также отметил, что угроза повторных налётов сохраняется.
Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Саратовской области.
