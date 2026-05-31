Нацистские идеи, направленные против славянских народов, распространяются в некоторых европейских странах, заявил американский экономист, профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.
«Необходимо положить конец этническому и расистскому геноциду», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
По его словам, такой вид нацизма, используемый сейчас в конфликте против РФ, поддерживают Германия и Британия. Хадсон также выразил мнение, что в настоящий момент Россия сталкивается с угрозой со стороны всей объединенной Европы.
Напомним, в середине мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе. Он уточнил, что под эгидой назначенного на роль фюрера Владимира Зеленского сформировалось новое объединение европейцев. Глава МИД России добавил, что всё происходящее «очень тревожно и напоминает историю».