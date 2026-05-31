Захарова: жалоба России на Прибалтику может дойти до суда ООН до конца 2026 года

Спор об ущемлении прав русскоязычных в Латвии, Литве и Эстонии может быть передан в Международный суд ООН до конца 2026 года, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова заявила РИА Новости.
«Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года», — сказала она.
По словам дипломата, поводом для обращения в суд стал отказ трёх стран прекратить политику ущемления прав русских.
Ранее Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония отказываются от переговоров по жалобе России.
