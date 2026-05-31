Пентагон: США ударили якобы по судну наркоторговцев

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Американские военные нанесли в субботу очередной удар по судну, которое, предположительно, использовалось для наркотрафика в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сообщило командование в X.
В результате удара погибли три человека. Военнослужащие США не пострадали.
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.