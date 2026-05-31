ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске, рассказала РИА Новости беженка из города.
Она сообщила, что женщины-операторы БПЛА жили в соседнем доме, откуда регулярно запускали дроны.
«Ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где здесь пляж. А в Красноармейске пляжа никогда не было. Было видно, что они либо пьяные, либо под наркотиками: глаза бегали, зрачки расширенные», — рассказала собеседница агентства.
Из-за опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, она попросила не называть ее имя и скрыть лицо.
Город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября — начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города, а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по взятию Красноармейска под контроль.