«Неслыханный скандал»: в Польше обратились с прямой угрозой Зеленскому

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть лишен ордена Белого орла как можно скорее, а Варшава должна полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через ключевой логистический хаб в Жешуве, написал депутат Сейма Влодзимеж Скалик в социальной сети X.
«Это неслыханный скандал. Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше», — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
Парламентарий также добавил, что Варшаве не стоит останавливаться на лишении Зеленского наград. По его словам, давно пора перейти к кардинальным мерам давления на Киев, включая полную блокировку ключевых транзитных узлов НАТО на своей территории.
«Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку. Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война», — подытожил Скалик.
Орден Белого орла — высшая и старейшая государственная награда в Польше. Зеленскому его вручили 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.
Глава киевского режима в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.