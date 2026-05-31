Трамп: США близки к заключению «очень хорошей сделки» с Ираном

США в настоящий момент близки к заключению «очень хорошей сделки» с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы близки к очень хорошей сделке, и если получится её заключить, отлично», — сказал он в интервью своей невестке, ведущей телеканала Fox News Ларе Трамп.
Американский лидер утверждает, что Иран якобы согласился не создавать ядерное оружие и не приобретать его. По словам главы Белого дома, эти пункты отражены в проекте соглашения.
Вместе с тем, как предупредил президент, если к сделке не удастся прийти, то США возобновят военные действия.
Напомним, 29 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения договоренностей с Ираном. Министр добавил, что Соединённые Штаты «сочтут хорошей любую сделку».
Ранее иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что проект соглашения между Ираном и США предусматривает немедленную выплату Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных зарубежных активов.