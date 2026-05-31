Обломки БПЛА подожгли топливное хранилище в Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище частного предприятия.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, возгорание произошло ночью, 31 мая, в результате вражеской воздушной атаки. На месте работают экстренные службы.
«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что атака беспилотников привела к повреждению гражданской инфраструктуры в Саратовской области.
