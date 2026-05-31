Боец Камаз: экипаж БТР морпехов уничтожил диверсантов ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Экипаж бронетранспортера БТР-82А успешно уничтожил диверсионную группу ВСУ, отбил ответную дроновую атаку и вернулся в район базирования. Об этом рассказал ТАСС наводчик БТР-82А 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Камаз.
«Нам поступила задача — уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая выдвигается в сторону наших позиций. Мы выехали на точку отработки, отработали. Противник потерял более четырех человек живой силы. Противнику, видимо, стало обидно, что он потерял свою диверсионно-разведывательную группу, и боевики отправили за нами FPV-дроны, пять штук. Мы благополучно отбились от этой атаки, выполнили задачу и вернулись на свою точку базирования», — сказал морпех.