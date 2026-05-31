Боец Камаз: мотоциклетные группы саперов не дают ВСУ минировать дороги

МАРИУПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Мотоциклетные саперные группы морской пехоты «Центра» успешно обеспечивают машинам снабжения безопасный подвоз боеприпасов и провизии на передний край. Перед каждым выездом такелажной группы они очищают дороги от мин, которые ВСУ сбрасывают с дронов, рассказал ТАСС морпех 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Камаз.
«Противник, конечно, минирует дороги снабжения наших подразделений. Минирует сбросами, кидает магнитные мины, бывает “ежиков” (металлических конструкций для прокола шин — прим. ТАСС) — это для нас не проблема. Наши саперы перед каждым выездом группы подвоза, такелажной группы, выезжают на мотоциклах по маршруту, разминируют дорогу. Они работают мастерски, это нам очень помогает. За счет наших саперов мы уверены, что в безопасности», — сказал он.