Силы США снова нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане

Вооружённые силы США во второй раз за два дня атаковали лодку предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана, в результате были убиты три человека.
Об этом сообщило Южное командование Пентагона (SOUTHCOM).
По данным военных, разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке запрещённых веществ.
Американские военнослужащие не пострадали.
«В ходе этой акции были убиты трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичный инцидент произошёл 30 мая, когда силы США также ликвидировали лодку с тремя предполагаемыми наркоторговцами.