Удар ВСУ по Старобельску обернулся для Киева тяжелыми последствиями

В МИД РФ сообщили, что в ответ на атаки ВСУ по мирному населению российская армия будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. В ведомстве заявили, что такие объекты находятся в Киеве, и призвали дипломатов, представителей международных организаций и местных жителей держаться вдали от военной и административной инфраструктуры.