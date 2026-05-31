Удар украинских беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР стал для киевского режима серьезным публичным провалом, заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью каналу World Affairs In Context. По его словам, украинское военное руководство обеспокоено возможными ответными действиями России.
Петро отметил, что после атаки на Старобельск Киев столкнулся не только с военными, но и с медийными последствиями. По оценке политолога, новые подобные удары могут привести к тому, что Россия будет атаковать объекты, связанные с военным командованием Украины.
Ученый также заявил, что положение Киева ухудшается из-за истощения ресурсов. По его мнению, к концу лета или осенью ВСУ могут столкнуться с резким ухудшением ситуации на фронте, если не смогут восполнять силы на передовых позициях.
Петро сравнил роль Евросоюза с организатором боксерского поединка, который получает выгоду, пока один из участников терпит поражение. Он считает, что экономические и демографические возможности Украины уже сильно ограничены.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. После атаки здание обрушилось. Погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения.
Российская армия нанесла ответный удар по целям, связанным с военным руководством Украины. Как утверждается, были применены ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
В МИД РФ сообщили, что в ответ на атаки ВСУ по мирному населению российская армия будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. В ведомстве заявили, что такие объекты находятся в Киеве, и призвали дипломатов, представителей международных организаций и местных жителей держаться вдали от военной и административной инфраструктуры.
