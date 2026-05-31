«Солнцепеки» уничтожили 4 пункта и до 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 31 мая. /ТАСС/. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» за ночь уничтожили 4 опорных пункта и до 20 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск “Север” за ночь выполнили 4 огневые задачи нанеся удар по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 4 опорных пункта противника и до 20 солдат ВСУ», — рассказали в группировке.