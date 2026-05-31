Роскачество: с наступлением тепла питомцам необходима защита от клещей

К концу мая популяция иксодовых клещей достигает годового максимума — без должной защиты каждая прогулка на природе может обернуться для питомца тяжёлыми последствиями, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.
«Клещ является переносчиком целого ряда опасных инфекций. Среди них — эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз и болезнь Лайма, однако наиболее часто у домашних животных диагностируются бабезиоз и анаплазмоз. Без своевременного лечения эти заболевания быстро прогрессируют и нередко заканчиваются летальным исходом», — предупредили в организации.
Важно помнить, что симптомы заражения могут проявиться не сразу.
«Инкубационный период варьируется от нескольких дней до двух-трёх недель, но классические признаки — вялость, отказ от еды, высокая температура, сильная жажда и изменение цвета мочи — чаще всего дают о себе знать уже на третьи — пятые сутки. Опасность в том, что иногда болезнь протекает бессимптомно», — пояснили специалисты.
Они дополнили, что не каждый клещ заразен, а прикрепление инфицированного паразита не гарантирует заболевание.
По их словам, для профилактики доступно несколько групп средств.
«Самыми надёжными остаются пероральные препараты, капли на холку и специальные ошейники. Любое средство от клещей должно подбираться индивидуально с учётом породы, веса и состояния здоровья животного», — поделились эксперты.
Для максимальной защиты ветеринары допускают комбинацию разрешённых средств, продолжили они.
Чтобы безопасно удалить клеща, лучше всего пользоваться специальными инструментами — крючком или петлёй из ветеринарной аптеки.
«Достаточно захватить клеща у самой кожи и аккуратно выкрутить его несколькими оборотами в любую сторону. Если приспособления нет, подойдёт тонкий пинцет, но сдавливать тело насекомого нельзя ни в коем случае», — подчеркнули собеседники RT.
После этого за животным необходимо внимательно наблюдать минимум две недели, оценивая его аппетит, активность и цвет мочи, отметили они.
«На это время лучше полностью отказаться от выездов за город, чтобы в случае резкого ухудшения самочувствия иметь возможность быстро доставить питомца в клинику», — заключили в организации.
