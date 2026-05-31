В результате атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены аптека и магазины

В результате атаки беспилотника в посёлке Матвеево-Курган Ростовской области повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших нет.
Об этом написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто.
Ранее Слюсарь сообщил, что в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище частного предприятия.
