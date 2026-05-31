Журналист Христофору: Путин разрушил версию ЕС об ударе по Румынии

Путина разрушил бездоказательный нарратив Евросоюза с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Румынии.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что реакция президента России Владимира Путина поставила под сомнение позицию Евросоюза относительно инцидента с беспилотником в Румынии. По его оценке, заявления российской стороны ослабили линию обвинений, ранее озвученную европейскими структурами.

Поводом для обсуждения стал случай в городе Галац, где беспилотник повредил жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии и представители ЕС возложили ответственность на Россию, однако подтверждающих доказательств представлено не было.

Христофору отметил, что российский лидер акцентировал внимание на необходимости проведения расследования и предоставления фактических данных.

«А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки», — подчеркнул журналист.

Ранее Путин отмечал, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент именно с украинским БПЛА. Российский лидер напомнил, что случаи падения беспилотников ВСУ на территории европейских государств фиксировались и ранее.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше