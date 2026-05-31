Журналист Христофору: Путин разрушил версию ЕС об ударе по Румынии

Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что реакция президента России Владимира Путина поставила под сомнение позицию Евросоюза относительно инцидента с беспилотником в Румынии. По его оценке, заявления российской стороны ослабили линию обвинений, ранее озвученную европейскими структурами.
Поводом для обсуждения стал случай в городе Галац, где беспилотник повредил жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии и представители ЕС возложили ответственность на Россию, однако подтверждающих доказательств представлено не было.
Христофору отметил, что российский лидер акцентировал внимание на необходимости проведения расследования и предоставления фактических данных.
«А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки», — подчеркнул журналист.
Ранее Путин отмечал, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент именно с украинским БПЛА. Российский лидер напомнил, что случаи падения беспилотников ВСУ на территории европейских государств фиксировались и ранее.