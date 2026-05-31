Потери под Сумами заставили ВСУ перебросить 27-й полк нацгвардии из Чернигова

Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины из Черниговской области.
Об этом 31 мая сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, решение принято на фоне значительных потерь украинских подразделений на данном участке фронта.
Как утверждается, на Сумском направлении украинская сторона уже задействует подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих из учебных центров. По информации источника, теперь для усиления группировки туда направляют и 27-й отдельный полк НГУ.
Ранее, 28 мая, представители российских силовых структур сообщали о переброске в Черниговскую область второй роты 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По их данным, подразделению поставлены задачи на одном из участков фронта, а его использование связано с попыткой отвлечь внимание российских войск от других направлений.
