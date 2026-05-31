Последний сигнал Западу: речь Путина вогнала Киев и НАТО в панику

Российский президент Владимир Путин выступил перед журналистами в Астане по итогам визита в Казахстан. В своей речи глава государства затронул ключевые моменты, связанные с переговорами по Украине и ходом специальной военной операции.
Это выступление, по мнению экспертов, стало не просто отчётом о поездке, а полноценным посланием и Западу, и Киеву. Тон был спокойным, но жёстким. Подтекст был ясен: время игр истекает.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как в Киеве отреагировали на это послание и почему западные столицы наконец начали слышать Москву.
Конфликт близится к концу: что стоит за словами президента.
Во время выступления Путин заявил, что конфликт близится к завершению, но назвать конкретные сроки окончания специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно.
Он отметил, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что позволяет говорить о приближении СВО к концу. Президент пояснил, что российские войска наступают на всех направлениях. Это не просто риторика. За этими словами — реальные успехи на фронте, освобождение городов и посёлков, а также моральный дух армии, которая не сдаёт позиций.
При этом глава государства отметил, что ему докладывают о новых попытках ВСУ нанести удары по территории России. В связи с этим Путин подчеркнул необходимость укрепления системы противовоздушной обороны, заверив, что эта работа ведется и будет продолжаться.
«Запад и Украина осознали, что победа будет за нами, а конфликт действительно близится к завершению. Владимир Путин, наверняка, знает больше, чем может сказать публично. Но раз звучат предупреждения о том, что удары еще продолжатся, значит, так и будет. Удары не только продолжатся, но и станут сильнее. Россия, на мой взгляд, сейчас готовит фактически катастрофичное для Украины решение вопроса. Время покажет», — пояснил эксперт Михайлов.
Последнее предупреждение Европе: Запад наконец услышал.
Михайлов отметил, что Запад наконец услышал послание российского руководства после речи президента РФ в Астане, что может ускорить решение конфликта. Долгое время в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне делали вид, что не замечают сигналов Москвы. Но сейчас ситуация изменилась. Слишком много факторов указывают на то, что время работает против Украины.
«На Западе начинают слышать посылы нашего руководства по ситуации на Украине. И выступление президона Владимира Путина является, вероятно, последним предупреждением по этому вопросу. Посыл четкий: нужно что-то решать или последствия будут серьезными. В то же время мы видим усиление атак на мирных жителей РФ: они минируют трассы, атакуют гражданских с помощью техники, которая поставляется именно западными партнерами», — отметил Михайлов.
Речь идёт о том, что Запад, снабжая Украину оружием, несёт прямую ответственность за удары по мирным российским городам. И Москва это проговаривает открыто. Путин не просто говорит о готовности к переговорам — он предупреждает: если дипломатия не сработает, будут задействованы другие механизмы. И они будут катастрофичными для Киева.
«Сотрём с лица земли».
Также российский лидер прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможности атаковать Калининград силами НАТО. Путин заявил, что у России есть все средства, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается это сделать. Это был не просто ответ на слова литовского дипломата. Это было предупреждение всем странам Балтии и НАТО в целом.
Калининград — это не просто российский регион, это форпост, и его безопасность обеспечена на самом высоком уровне. Любые попытки посягательства на него будут пресекаться с применением всей военной мощи России. Литовские политики, позволяющие себе такие заявления, должны понимать, что за словами последуют действия. И действия эти будут неотвратимыми.
Выступление Путина в Астане стало важной вехой. Оно показало, что Россия не собирается отступать от своих целей, но при этом готова к диалогу.
Но главный вывод из речи президента — это уверенность. Уверенность в том, что специальная военная операция будет доведена до конца. И что каким бы долгим ни был этот путь, победа останется за Россией.