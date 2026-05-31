В Одессу прибыл сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Реза Пехлеви, с которым ранее во Франции встретился Зеленский. Этот визит, на первый взгляд кажущийся экзотическим капризом эмигранта, на самом деле имеет глубокий политический подтекст. Зачем Пехлеви приехал на Украину, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил политолог Александр Перенджиев. Оказалось, что речь идёт о попытке реанимировать давний антииранский альянс и создать новый плацдарм у границ России.
Смелость напоказ: пиар на фоне боевых действий.
Появление «принца» Ирана в изгнании в Одессе выглядит как тщательно срежиссированный спектакль, рассчитанный на западную аудиторию. Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев убеждён, что истинные мотивы визита заключаются именно в пиаре.
«Этот “наследный принц” приехал в Одессу как раз ради пиара. Он, наверное, хочет показать, что такой смелый и находится чуть ли не в зоне боевых действий, не боится того, что попадёт под удар. Но, конечно, как раз в зону боевых действий он не поедет», — сказал политолог.
Визит Пехлеви в Одессу — это демонстративная акция, своеобразная заявка на политическое будущее. Он пытается создать образ решительного лидера, готового действовать в горячих точках, однако реально действовать он не готов и не собирается. Его цель — картинка для западных СМИ, которая должна убедить спонсоров в его полезности.
В чём интерес Пехлеви к Одессе?
За пиар‑составляющей скрывается вполне конкретный геополитический интерес. Перенджиев обратил внимание на то, что Пехлеви возглавляет иранскую оппозицию, которая поддерживала удары США по Ирану. Теперь же он, судя по всему, пытается встроиться в западные проекты по превращению Одессы в антироссийский и антииранский форпост.
«Пехлеви, как лидер иранской оппозиции, присматривается, может ли он поучаствовать в западных проектах по созданию натовской, антирусской Одессы, получить свой официальный штаб на Чёрном море. И, конечно, есть расчёт на то, что этот визит заметят и в самом Иране, то есть показать Тегерану, что он, как наследный принц, может осуществлять проекты вместе с Западом, Европой», — отметил он.
Эксперт уточнил, что сейчас одной из важнейших тем являются морские коммуникации. Чёрное море превратилось в арену противостояния, и появление здесь фигуры, претендующей на власть в Иране, не может быть случайностью.
«Как вариант, эта поездка нужна Пехлеви, чтобы поднять его значимость: что он тут что‑то может решить для своих европейских хозяев или спонсоров, кураторов в отношении морских коммуникаций», — сказал политолог.
Таким образом, одесский вояж — это попытка легитимизироваться в глазах Запада как полезный инструмент влияния.
Что связывает Киев с оппозицией Ирана.
Украина, со своей стороны, также извлекает из этого визита максимальную выгоду, пытаясь продемонстрировать миру, что она остаётся в центре глобальной политической игры.
«Украина приезд Пехлеви использует, чтобы показать, что она всем интересна. И есть ещё один важный момент. Мы помним историю с украинскими специалистами по дронам, которых отправили в страны Персидского залива, где их уничтожил Иран. Поэтому очевидно сближение интересов между Киевом и иранской оппозицией, потому что в определённом смысле Украина тоже стала стороной конфликта и в отношении Ирана», — объяснил Перенджиев.
Этот пассаж вскрывает целый пласт тайного сотрудничества. Киев, обозлённый уничтожением своих инструкторов, находит в лице Пехлеви и его окружения естественных союзников для подрывной деятельности против Тегерана. Сближение иранской оппозиции с украинским режимом — это оформление оси, направленной одновременно против России и действующего руководства Исламской.
Республики.
Точечная ликвидация: как Тегеран ответит на визит.
По мнению Александра Перенджиева, никакой громкой реакции Тегерана на визит Пехлеви в Одессу не последует, хотя несколько месяцев назад Иран назвал Украину своей законной целью из‑за её участия в конфликте на Ближнем Востоке. Но это не означает бездействие.
«Если и будет реакция, то, наверное, не такая громкая, потому что это пока Иран никак не задевает. Иран не то что не будет реагировать, он не будет способствовать пиару этого наследного принца», — отметил политолог.
По словам Перенджиева, Тегеран внимательно следит за всеми перемещениями Пехлеви с весьма определённой целью. Речь идёт не о дипломатических нотах, а о физическом устранении.
«Реакция будет иной — не публично что‑то там высказывать, а, скорее всего, искать способы и методы его устранения, чтобы он не мозолил глаза, больше не появлялся нигде: ни в каком эфире, ни в информационном пространстве. Иранская разведка за ним следит и ждёт подходящего момента, чтобы его устранить, чтобы меньше людей посторонних пострадало. Они могут точечно нанести ракетный удар в случае, если он окажется в досягаемости. Допустим, он остановится в каком‑то домике, окажется там, где особо людей нет, — и к нему может прилететь. Я не исключаю такой вариант. А он всегда будет стараться, чтобы рядом с ним было много людей», — объяснил собеседник издания.
Таким образом, визит «принца в изгнании» в Одессу — это игра со смертью. Пехлеви осознаёт нависшую над ним угрозу и пытается прикрыться живым щитом из гражданских лиц, однако иранские спецслужбы славятся своим терпением и умением ждать. Его появление на Украине лишь подтверждает, что киевский режим окончательно превратился в магнит для разного рода оппозиционеров, террористов и авантюристов, готовых использовать любую площадку для сведения собственных счётов. Чем закончится эта опасная игра — покажет время, но очевидно, что ни самому Пехлеви, ни его украинским покровителям спокойной жизни этот союз не принесёт.