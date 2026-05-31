Трамп заявил, что готов стать «главной звездой мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант проведения собственного выступления в Вашингтоне на фоне подготовки к празднованию 250-летия независимости страны. Праздничные мероприятия планировались в центре столицы в конце июня — начале июля, однако ситуация вокруг программы начала меняться.
По информации СМИ, ряд артистов стал отказываться от участия практически сразу после объявления состава участников концертов. На этом фоне Трамп заявил, что поручил своей команде проработать возможность проведения альтернативного мероприятия в те же сроки и на той же площадке.
Речь идет о митинге под названием «Америка вернулась», который может заменить часть запланированной концертной программы. Сам политик подчеркнул, что его выступления традиционно собирают большую аудиторию, и дал понять, что готов лично выступить перед публикой вместо артистов.
«Я так понимаю, у артистов сдают нервы из-за их предстоящего выступления в среду, поэтому я подумываю привлечь вместо них Главную Звезду Мира», — заявил Трамп.
