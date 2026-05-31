Военные США потопили судно наркоторговцев в Тихом океане

Военнослужащие США в Тихом океане обстреляли судно, экипаж которого подозревался в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил в соцсети X.
«Данные разведки подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по контрабанде наркотиков», — заявили в командовании.
При ударе погибли три мужчины, которых командование называет наркотеррористами. Среди американских военнослужащих потерь нет, добавили там.