Азизи: ситуация в Ормузском проливе не станет прежней

Возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к довоенным исключено, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Об этом Азизи рассказал РИА Новости.
По его словам, речь идёт о полном прекращении доступа враждебных кораблей.
Парламентарий пояснил, что теперь военные корабли или недружественные суда не смогут беспрепятственно проходить через пролив.
«Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, исключено», — заявил Азизи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном, но в случае неудачи вновь прибегнут к военной силе.
Также американский лидер подчеркнул, что переговоры США и Ирана продвигаются медленно.