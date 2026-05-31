Командир Митяй: Т-80БВМ уничтожил около 15 солдат ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 мая. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ 49-го отдельного танкового батальона 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы в Сумской области уничтожил группу живой силы ВСУ численностью до 15 человек, совершавшую передвижение по одной из лесополос из тыловой зоны в сторону передовых позиций. Об этом ТАСС сообщил командир танка с позывным Митяй.
«Поступила команда, что выявлена группа до 15 солдат противника. Есть информация, что это была группа, отправленная для ротации личного состава ВСУ, находящегося на передовых позициях. Мы вышли на точку, загрузились и стали отрабатывать по их местонахождению. Отработали, все удачно», — сказал он.
Митяй добавил, что после перемещения с боевой позиции экипаж попал под атаку дрона. «FPV-дрон нас догнал, но РЭБ отработал и дрон упал сторону. Все благополучно, экипаж жив, здоров, целый и невредимый, задачу выполнили», — подытожил командир танка.