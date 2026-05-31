Эксперт Кристою: В Румынии не верят официальной версии происшествия с дроном

В румынском обществе возникли вопросы к официальной версии падения беспилотника в городе Галац 29 мая. Об этом заявил в соцсети X румынский публицист Ион Кристою.

По словам Кристою, эти вопросы «подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идёт о диверсии». Публицист отметил, что в Румынии звучат версии о возможной организации инцидента вместе с украинской стороной. По его словам, в ряде версий произошедшее объясняют попыткой ускорить выделение денег на дроны и подписание контрактов по европейской программе вооружений SAFE. Кристою также заявил, что инцидент мог использоваться для усиления антироссийской кампании.

Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.

