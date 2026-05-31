Fox показал фотографию Путина и Трампа на Аляске во время интервью с лидером США

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Телеканал Fox News продемонстрировал совместную фотографию президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе выпущенного 30 мая вечером в эфир интервью американского лидера.
После ответов на вопросы президент США ознакомил ведущую — свою невестку Лару Трамп — с ходом и результатами некоторых строительных и ремонтных работ на территории комплекса Белого дома. Он продемонстрировал ей в том числе отреставрированную Пальмовую комнату — сквозное помещение, через которое можно попасть в Розовый сад и на Южную лужайку. В кадр попала вывешенная там фотография Путина и Трампа, сделанная во время российско-американского саммита в Анкоридже (штат Аляска) летом 2025 года.
В этом же помещении, как неоднократно убеждался корреспондент ТАСС, размещены фотографии Трампа еще с тремя мировыми лидерами. В их число вошли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Великобритании Карл III. Кроме того, в Пальмовой комнате вывешены несколько портретных снимков Трампа, на которых запечатлен он один, и групповая фотография, сделанная в ходе его выступления на борту американского авианосца George Washington в Йокосуке (Япония) 28 октября 2025 года.
Совместная фотография Путина и Трампа, размещенная в Пальмовой комнате, внешне неотличима от снимка, который американский лидер продемонстрировал журналистам 22 августа 2025 года. Трамп тогда заявил, что эту фотографию ему прислал Путин. Президент США также отметил, что сам он получился на снимке нормально, а глава российского государства — хорошо.
Упомянутая встреча Путина и Трампа прошла 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.