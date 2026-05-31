Fox показал фотографию Путина и Трампа на Аляске во время интервью с лидером США

Упомянутая встреча Путина и Трампа прошла 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.