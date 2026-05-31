Полк ВСУ «Арей» понес потери сразу после переброски в Сумскую область

Боевики из послка ВСУ «Арей» понесли потери после переброски в Сумскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Боевики из 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» понесли потери сразу после переброски в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го отдельного штурмового полка ВСУ “Арей”, которые уже понесли существенные потери на данном участке фронта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент существенных изменений в Шосткинском районе не фиксируется, а основная работа по уничтожению целей противника в районе приходится на операторов БПЛА и артиллерию.

Как уточнили в российских силовых структурах, 253-й отдельный штурмовой полк ВСУ «Арей» понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область летом 2024 года, после чего выведен на восполнение.

Ранее агентство передавало, что в распоряжение 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе села Уланово Сумской области прикомандировывают пограничников 5-го пограничного отряда Украины.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше