ТАСС: на Запорожье уничтожили группу наемников из Германии и Британии

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Группа воевавших на стороне ВСУ наемников из Германии и Великобритании уничтожена в лесополосе на линии фронта в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, о принадлежности погибших свидетельствуют найденные при них документы.
«В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам — немцы и британцы», — сообщили в силовых структурах.
В числе погибших, как уточнили в силовых структурах, Джейсон Ларган Джейси, 2003 года рождения, и Латерман Филипп Максимилиан, 2000 года рождения.
По данным силовиков, часть погибших являются военнослужащими 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и отдельного батальона спецназначения. Однако все они были прикомандированы к 3-му штурмовому батальону полка «Скала».