ТАСС: на Запорожье уничтожили группу наемников из Германии и Британии

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Группа воевавших на стороне ВСУ наемников из Германии и Великобритании уничтожена в лесополосе на линии фронта в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, о принадлежности погибших свидетельствуют найденные при них документы.